وأوضح المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي شي يي، أن القيادة الميدانية لا تزال في حالة تأهب قصوى للتصدي بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات، ولحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لشبكة "سى جى تى إن" الصينية.

تأتي هذه التصريحات تعقيبا على عبور المدمرة الأمريكية يو إس إس هيجينز التي تعمل بالصواريخ الموجهة من طراز أرلي بيرك مضيق تايوان بالتزامن مع فرقاطة إتش إم سي إس فانكوفر التابعة للبحرية الملكية الكندية من طراز هاليفاكس، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده ستدافع عن تايوان في حالة تعرضها لهجوم من الصين.

