السيطرة على حريق نشب بحوش وامتد لمنزل بدار السلام سوهاج دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق بحوش ملحق بمنزل وامتد لمنزل وحوش أخرين عقب تطاير شرر نتيجة اشتعال الفحم بالحوش الأول، ولا توجد إصابات أو خسائر بالأروح، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات والبوص والغلال وأفلاق النخيل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية والحد من إنتشارة وتمت اعمال التبريد وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد مدير فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب الحريق بحوش ملك المدعو الأمير ا ع 44 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وإمتد لمنزل وحوش ملحق بـه ملك المدعو محمود ف م م 39 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد " 3 " سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " .

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم ورجحوا أن سبب الحريق إلي مصدر حراري نتيجة تطاير شرر إشتعال الفحم بحوش الأول وأضافا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية بمنزل وحوش الثاني ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.