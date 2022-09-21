الداخلية تزلزل سوق الكيف وتضبط أقراصا مخدرة وهيروين

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمختلف المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع عدد من مديريات الأمن.. أسفرت الجهود عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) .. حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة ، وبحوزتهم (3 إسطوانات لمخدر الهيروين – 3 مقبض بندقية آلية وطلقة لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض، وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة ، وبحوزته (14 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 2,500 كيلو جرام – سلاح أبيض – هاتف محمول – مبلغ مالى) وضبط (شخص) .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة ، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالى).

وتمكنت الجهود من ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم أول شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدرالشابو – هاتف محمول – مبلغ مالى) وضبط (شخص) .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام –مبلغ مالى - هاتف محمول).

أسفرت الجهود عن ضبط (شخص) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) .. حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية ، وبحوزتهما (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول وضبط (شخص) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – 143 قرص مؤثر - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.