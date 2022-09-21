الحكومة توافق على مشروع "سى إف سى للأعلاف والكيماويات" بنظام المناطق الحرة بقنا

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة باسم شركة "سي اف سي للأعلاف والكيماويات" بالمنطقة الصناعية (هو) بمحافظة قنا.

ومن المخطط أن يقام المشروع على مساحة إجمالية قدرها 368118 م2 بهدف تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، ويستهدف نسبة مكون محلي 75%، ونسبة تصدير 80% إلى الخارج، ويسهم المشروع في توفير فرص عمل لنحو 2500 عامل مصري.

ويعتبر هذا المشروع أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف في أفريقيا والشرق الأوسط باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا الألمانية، ويدعم سياسات الدولة في تنمية محافظات الصعيد، كما يعزز صناعة الأعلاف التي تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.