اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج لـ35 مليار دولار عام 2022

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:37 ص
الحكومة: ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج لـ35 مليار دولار عام 2022 البنك المركزى - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن نقاط مضيئة فى الاقتصاد المصرى بالرغم من التحديات العالمية، ومنها مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والبالغة 31.5 مليار دولار عام 2021 لتصل إلى 35 مليار دولار عام 2022، مع تحفيز تعبئة هذه التحويلات في قنوات إدخارية واستثمارية دافعة للنمو، وبخاصة بعد قرارات البنك المركزي لزيادة مرونة سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على الودائع المصرفية، فضلا عن اتفاقيات الشراكة للبنوك الوطنية مع شركات عالمية لتيسير استقبال أموال المصريين بالخارج والمحولة لمصر بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة. 
 
جاء ذلك خلال استعراض وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022/2023، للنقاط المضيئة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، رغم التحديات الجسام نتيجة المتغيرات العالمية والأزمات المتلاحقة المختلفة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والحرب الروسية - الأوكرانية، ولعل منها ما يخص الإيرادات السياحية والاستثمار فى محافظ الأوراق المالية.
 
 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

خطة التنمية

الاستثمار

المصريين بالخارج



الموضوعات المتعلقة

مراعاة نظم الميكنة الحديثة.. اعرف ضوابط وأسس إعداد الموازنة العامة للدولة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:00 ص

مليار و815 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى فى الموازنة العامة للدولة 22/23

الإثنين، 22 أغسطس 2022 01:00 ص

تعرف على تطور مخصصات الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة خلال آخر 6 سنوات

الجمعة، 19 أغسطس 2022 07:00 ص

كيف يتم إقرار الموازنة العامة للدولة؟.. القانون 53 لسنة 1973 حدد الإجراءات..التشريع الجديد أضاف نظام البرامج والاداء..وإلزام الجهات بتحديد أهدافها قبل 6 أشهر من بدء السنة المالية وإرسالها لـ"النواب" قبل 90 يوما

الجمعة، 22 يوليه 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة