التنمية المستدامة والمتاحف الخضراء في محاضرة عبر الإنترنت بمكتبة الإسكندرية الخميس

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان: "التنمية المستدامة والمتاحف الخضراء، المتحف المصري الكبير نموذجًا"، يُلقيها كل من الأستاذ محمود عزالدين؛ مدرب معتمد بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق محمود عطية؛ أستاذ هندسة التشييد وإدارة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وتُبث المحاضرة يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، الساعة 1,00 ظهرًا، عبر صفحة متحف الآثار على فيسبوك.

تُلقي المحاضرة الضوء على مفهوم التنمية بوجه عام والتنمية المستدامة بوجه خاص، ولماذا يتجه العالم للتنمية المستدامة؟ وما الهدف منها ومعرفة أبعادها؟ بالإضافة إلى التعرف على أنواع المتاحف المختلفة والتي من بينها المتاحف الخضراء، ولماذا تم اعتماد المتحف المصري الكبير كأول متحف أخضر في مصر؟