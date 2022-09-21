التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 16 سنة لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع دائرة مركز سوهاج وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بغرق طفل بإحدى الترع وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثته وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج والعقيد طارق أبوسديره مفتش مباحث المركزبغرق المدعو فراج ف ع ع 16 سنة طالب ويقيم بذات الناحية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

وبسؤال والده المدعو مرسي ع ع م59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة المجاورة للمنزل ولعدم إجادته السباحة غرق بـها ونفي الشبهه الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.