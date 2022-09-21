التخطيط: الغربية فى صدارة المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتبت أسماء أمين

اطلقت مصر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتمثل مبادرة غير مسبوقة على المستوى الوطني والعالمي، والتى تهدف الى تمكين جميع المحافظات والمحليات في مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا للمشاركة في طرح مشروعاتهم.

واغلق باب التقدم للمبادرة يوم 16 سبتمبر الجارى وجاءت محافظة الغربية في مقدمة المحافظات بالنسبة لعدد المشروعات المتقدمة في المبادرة بإجمالي 1277 مشروع، واحتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى من حيث اكتمال واستيفاء المشروعات.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي المجتمعي حول تحديات تغير المناخ وقدرات التكنولوجيا في مواجهتها، بالإضافة إلى أنها تساهم في الأساس في تقديم "حلول مصرية" لتحديات تغير المناخ من خلال تلك المشروعات بفئاتها.

ولأول مرة في مصر أصبح لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، فكل محافظة لديها حاليا المعلومات الكاملة عن المشروعات الخضراء بها، وسيتم عقد مؤتمر وطني بالقاهرة لعدد 162 مشروع تمثل كل المحافظات ليتم تصفيتهم في النهائية إلى 18 مشروع (3 مشروعات بكل فئة)، والإعلان عن النتائج النهائية في مؤتمر COP 27.

وتاتى القاهرة في مقدمة المحافظات بالنسبة لإجمالي عدد المشروعات المتقدمة بفئة المشروعات الكبيرة، بعدد 98 مشروع، وكذلك في فئة المشروعات المتوسطة بإجمالي 175 مشروع، وفي فئة مشروعات الشركات الناشئة بإجمالي 150 مشروع، كما تأتي محافظة الغربية في مقدمة المحافظات في فئة المشروعات المحلية الصغيرة بإجمالي 209 مشروع، وفي فئة المشروعات غير الهادفة للربح بإجمالي 640 مشروع، وكذلك في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة بإجمالي 186 مشروع.

وقد اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المشروعات التي تقدمت للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تأتي برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ وصلت إلى 6281 مشروعًا يمثلون كل محافظات الجمهورية، وذلك بعد غلق باب التقدم للمبادرة