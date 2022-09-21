البابا تواضروس يستقبل مجموعة من السائحين الألمان فى المقر الباباوى

كتب محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، فوجًا من السياح الألمان المنتمين إلى عدد من الكنائس والمدن هناك، والذين أتوا إلى مصر بصحبة نيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوكستر والكنائس المحيطة به، بهدف زيارة عدد من المواقع الأثرية والدينية، وحرصوا على زيارة قداسته.

ورحب قداسة البابا تواضروس بهم في مصر، معربًا عن أمله أن يكونوا استمتعوا بما شاهدوه في الأماكن التي زاروها حتى الآن. وحدثهم عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأشار قداسته إلى أنه كما أن مصر تتميز بوجود الأهرامات بها، فان الكنيسة القبطية المصرية أيضًا تتميز بثلاثة أهرامات وهى: التعليم اللاهوتى الذي استلمته من القديس مار مرقس تلميذ السيد المسيح، والاستشهاد الذي يمثل جزءًا من تاريخها، والرهبنة التي أسسها القديس أنطونيوس الكبير، ومنها انتشرت الرهبنة في العالم كله.

وزار الفوج الألماني خلال إقامته بمصر عددًا من المعابد والمتاحف فضلًا عن الأديرة والكنائس القبطية في الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

وأهدى قداسة البابا في ختام اللقاء بعض الهدايا التذكارية، بينما قدموا لقداسته مجموعة من الكتب.