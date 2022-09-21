اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل وفدا من مركز المعلومات بمجلس الوزراء.. صور

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:36 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل وفدا من مركز المعلومات بمجلس الوزراء.. صور جانب من استقبال البابا تواضروس للوفد
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، اللواء عصام خضر مستشار مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يرافقه وفد من أعضاء المركز.

 

وعرض الوفد على قداسته الخطة الخاصة بمشروع تصوير نقاط مسار العائلة المقدسة الذى سينفذه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث من المرتب له تنفيذ المشروع باستخدام أحدث تقنيات التصوير، بغرض الترويج السياحى لمسار العائلة المقدسة سواء فى الخارج أو فى مصر، وذلك عبر شبكة الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية ذات الصلة، ووسائل التواصل الاجتماعى.

 

 

البابا تواضروس يستقبل مركز المعلومات
البابا تواضروس يستقبل مركز المعلومات

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المقر الباباوى

مجلس الوزراء

مركز المعلومات بمجلس الوزراء



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