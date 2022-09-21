الاتحاد الأوروبى يؤكد التزامه بدعم تسوية سياسية شاملة فى اليمن

جدد الاتحاد الأوروبى تأكديه على دعم تسوية سياسية شاملة فى اليمن تنهى الحرب، ودعمه أيضا لأى تحركات سياسية يمكن لها أن تنهى الحرب الدائرة منذ 8 سنوات.

وقال الاتحاد - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، أوردتها قناة اليمن الفضائية - "يظل الاتحاد الأوروبى ملتزما بدعم تسوية سياسية شاملة تؤدى إلى تحقيق سلام دائم فى اليمن".

ودعا الاتحاد الأطراف اليمنية إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممى، قائلا : "على الأطراف اليمنية مواصلة الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممى هانس جروندبرج ومقترحاته لتمديد الهدنة الجارية وتحويلها إلى سلام مستدام".