اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يؤكد التزامه بدعم تسوية سياسية شاملة فى اليمن

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:48 م
الاتحاد الأوروبى يؤكد التزامه بدعم تسوية سياسية شاملة فى اليمن اليمن
كتبت: هناء أبو العز

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 جدد الاتحاد الأوروبى تأكديه على دعم تسوية سياسية شاملة فى اليمن تنهى الحرب، ودعمه أيضا لأى تحركات سياسية يمكن لها أن تنهى الحرب الدائرة منذ 8 سنوات.

 

وقال الاتحاد - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، أوردتها قناة اليمن الفضائية - "يظل الاتحاد الأوروبى ملتزما بدعم تسوية سياسية شاملة تؤدى إلى تحقيق سلام دائم فى اليمن".

 

ودعا الاتحاد الأطراف اليمنية إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممى، قائلا : "على الأطراف اليمنية مواصلة الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممى هانس جروندبرج ومقترحاته لتمديد الهدنة الجارية وتحويلها إلى سلام مستدام".


الاتحاد الأوروبى

الاطراف اليمنية

المبعوث الاممى

اليمن



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