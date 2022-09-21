الاتحاد الأفريقى يبحث سبل تعزيز التعاون مع منظمة الإيسيسكو

كتبت : هند المغربي

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والاتحاد فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، الذي جرى في نيويورك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة، استعرض الدكتور المالك أبرز محاور رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهم ما تقوم المنظمة بتنفيذه من مبادرات وبرامج وأنشطة في مجالات ترسيخ قيم السلام والتعايش والحوار الحضاري، وبناء قدرات الشباب والنساء، وتشجيع الدول الأعضاء على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من إمكاناتها في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وتطرق اللقاء إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونقاط التلاقي بين أولويات الإيسيسكو والاتحاد الإفريقي، حيث أكد الجانبان حرصهما على بناء شراكة مثمرة، واتفقا على توقيع اتفاقية تعاون تتضمن التنفيذ المشترك لمجموعة من البرامج والأنشطة العملية، والمشاركة الدائمة في المؤتمرات والملتقيات الدولية، التي ينظمها كل جانب.

حضر اللقاء من الاتحاد الإفريقي: الدكتور محمد الحسن ولد لبات، رئيس الديوان مستشار العلاقات الاستراتيجية والسياسية، والسفيرة فاطمة كياري، رئيسة بعثة الاتحاد بالأمم المتحدة. ومن الإيسيسكو: الدكتورة بولي باري كومبو، رئيسة قطاع التربية، وأميرة الفاضل، رئيسة قطاع الشراكات والتعاون الدولي، والدكتور محمد شريف، مستشار بقطاع العلوم والتقنية.