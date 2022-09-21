استمرار حبس لصوص الدراجات النارية فى مصر القديمة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة فى منطقة مصر القديمة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

ونجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، قيام (أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية من المواطنين بأسلوب المغافلة، عقب قيامه باستدراجهم بدعوى شراء الدراجات ملكهم).

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واعترف بارتكاب عدد من الوقائع بذات الأسلوب، وتصرفه فى بيع الدراجة النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائه "سيئى النية".. حيث تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية والمتهم، واتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.