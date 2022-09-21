اختيار الفنان أمير المصرى مناصرا للمناخ للسفارة البريطانية فى مصر

كتبت رباب فتحى

أعلن السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي اليوم الأربعاء، عن اختيار الفنان المصري-البريطاني أمير المصري ، مناصرا للمناخ للسفارة البريطانية في مصر، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الاطراف للأمم المتحدة للمناخ (COP27).

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- أن الفنان أمير المصري سيعمل مع السفارة للمساعدة في زيادة الوعي بتغير المناخ وإثبات أهمية اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ البيئة.

ودعت السفارة إلى متابعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة، قائلة: "حيث ينضم الفنان أمير المصري إلينا لإظهار ما يمكننا القيام به للمساعدة في إنقاذ الكوكب".