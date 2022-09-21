إنشاء مقر جديد للإدارة التموينية فى مدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت فى مدينة الحسنة بوسط سيناء أعمال إنشاء مقر خدمات تموينية متكاملة للمواطنين، ومن المقرر افتتاحه رسميا أكتوبر القادم.

وقال سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم الاستلام الابتدائي لمبني التموين الجديد بمدينة الحسنة استعدادا لافتتاحه في أعياد نصر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن المبني يقام علي مساحة 400 متر مربع ويشمل مركز خدمة للمواطنين بمدينة الحسنة، ومعرض لسلع التموينية، ومركز تموين مطور، ويهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن بمركز ومدينة الحسنة وتقديم الخدمة التموينية بطريقة سهلة ومناسبة.

وسبق وأعلن سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه يجرى العمل فى إنشاءات جديدة بنطاق قرية الجفجافة، إحدى قرى مركز الحسنة بوسط سيناء، مشيرًا إلى أنه تجرى الأعمال فى إنشاء مسجد الذى يقام لخدمة جميع الأهالى بالجفجافة، ورفع كفاءة وترميم الوحدة الإجتماعية وبعض المنشآت بالقرية.

وأضاف أنه سبق وانتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الحسنة الرئيسي في إطار خطة تجميل كافة الميادين والمحاور الرئيسية علي مستوي المركز والمدينة لإضفاء الملامح الجمالية والمظهر الحضاري.

وتابع أنه قام قسم التجميل والتطوير بمجلس المدينة بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الحسنة الرئيسى، وأضاف أنه شملت أعمال التطوير دهان الميدان برسومات ديكورية تتناسب مع الشكل الجمالي والحضاري، تم دهان وتجميل ساحات إنتظار الركاب، لإضفاء طابع جمالي وتشكيلي علي روح المدينة يبعث رسائل الجمال والرقي والذوق الرفيع لكل سكان المدينة وزوارها.

وقال إنه تواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة جهودها بأعمال التطوير والتجميل بنطاق المركز والمدينة وتنفيذ خطط التجميل ورفع كفاءة الشوارع بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمدينة رؤساء القري .

وأوضح أنه تم تركيب العديد من اللافتات الإرشادية علي الطرق المؤدية إلى القري والتجمعات التابعة لها، التجمعات التنموية الجديدة بنطاق المركز والمدينة لتوجيه الصحيح الي الطرق، ودهنها بلون موحد للتميز.