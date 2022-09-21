إنشاء مشروع إسكان اجتماعى يضم 384 وحدة سكنية بأرض الميكنة الزراعية بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى بيان له، أنه تم عقد اجتماع تنسيقى للاستفادة من أرض الميكنة الزراعية الواقعة بشارع نعمان الأعصر بنطاق حى أول المحلة الكبرى فى اقامة مشروع اسكان اجتماعى على مساحة 10039 متر مربع.

وأضاف أنه سيتم إقامة 384 وحدة سكنية ومساحة كل عمارة تقدر حوالى 600 متر مربع وتضم دور أرضى عبارة عن محلات تجارية و5 أدوار علوية بالدور الواحد 4 وحدات سكنية، 20 وحدة سكنية بكل عمارة بالإضافة إلى المحلات التجارية بالدور الارضى".

وأشار أنه سيتم الاستفاده من الدور الأرضى فى إقامة محلات تجارية والبالغ عددها حوالى 250 محلا تجاريا بإجمالى العمارات الموجودة بالمشروع، بالإضافة إلى وجود مساحات خضراء وشوارع واسعة.

شارك فى الاجتماع المهندس سلامة الدسوقى مسئول القطاع بوزارة الإسكان والمهندس أشرف هواش وكيل مديرية الإسكان بمحافظة الغربية والمهندسة أميرة عبد الله مديرة إدارة أملاك الدولة والمحمدى الوزان إدارة الأملاك بديوان مركز المحلة ومسئولى الكهرباء والمياه والصرف والطرق والغاز والإدارات الهندسية والإسكان بديوان مركز المحلة.