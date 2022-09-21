إزالة 216 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات بالغربية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سير العمل بحملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار رحمي إلى أنه تمت إزالة 43 حالة بناء مخالف بمساحة 3595 متر مربع إلى جانب إزالة 5 حالات للبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 6 قراريط و 4 أسهم، ليصل بذلك إجمالي ما تمت إزالته خلال المرحلة الثانية للموجة 20 إلى 216 حالة إزالة (159 حالة مباني بمساحة 7080 متر مربع إلى جانب 57 حالة تعد على الأراضي الزراعية).

وأكد رحمي على أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية وذلك بالتنسيق مع مديرية الري وكافة الأجهزة المعنية، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 20 والإبلاغ بها أول بأول.

والجدير بالذكر أن فعاليات الموجة ال20 من حملات الإزالة، انطلقت بمرحلتها الأولى "يوم السبت 13 أغسطس الجاري واستمرت حتى 1 سبتمبر"، والمرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة والتي ستبدأ في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل، في جميع المراكز والمدن ومختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية والتي أولت هذا الملف اهتماما بالغا.