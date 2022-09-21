إزالة تعديات على أراضى زراعية وشارع وشدة خشبية بقرى الحامول فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة التعديات على حرم شارع، وفك شدة خشبية، بناء مخالف، وإزالة تعدي على أرض زراعية، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه، والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أى تعدي في المهد.

وتمكنت الحملة من ازالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة دور أول علوي بقرية 53 المنصور بمساحة 150م ، ورفع الأخشاب من الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخال،كما تمكنت الحملة من إنهاء خلاف بين الأهالي وإزالة التعدي على الشارع الأوسط بقرية 53 المنصور لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات ورفع ناتج التعدي، كما تمكنت الحملة من إزالة فورية في المهد عبارة عن مبنى بالبلوك الأبيض تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 100م بعزبة الفؤادية جمعية زعفران شرق.



ازالة تعدي على شارع بقرية بالحامول



فتح طريق وازالة تعدي بقرية



فك شد خشبية مخالفة بقرية بالحامول