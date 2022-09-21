"أوكرانيا والأمن الغذائى" على رأس أجندة الرئيس الأمريكى فى الأمم المتحدة

كتبت: نهال أبو السعود

يلقى الرئيس الأمريكى جو بايدن كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك اليوم، حيث سيلقى الضوء على جهود الولايات المتحدة لتعزيز الأمن الغذائى العالمى، وتجديد موارد الصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والأوبئة الأخرى، ومعالجة قضايا سلسلة التوريد وأزمة المناخ، وصلاحيات روسيا والصين فى مجلس الامن.

قال مستشار الأمن القومى جيك سوليفان لصحيفة فويس اوف أمريكا أن بايدن سيلقى الضوء فى خطابه على الحرب الروسية فى أوكرانيا، وقال سوليفان أن بايدن "سيتحدث بشكل موضوعى عن مسألة إصلاح مجلس الأمن، حيث روسيا عضو دائم.

وحدد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد ثلاث أولويات أمريكية للجمعية العامة: معالجة انعدام الأمن الغذائى العالمى ؛ النهوض بالصحة العالمية والأمن الصحى العالمى ؛ التمسك بميثاق الأمم المتحدة ورسم مستقبل الأمم المتحدة.

النقطة الأولى التى سيناقشها بايدن هى، الغذاء والأمن الصحى حيث تعطلت صادرات المواد الغذائية والأسمدة منذ بدء الحرب فى أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الوباء.

وقال توماس جرينفيلد أن الولايات المتحدة ستسعى لدفع الجهود لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فى ذلك "التوصل إلى إجماع حول مقترحات معقولة وذات مصداقية لتوسيع عضوية مجلس الأمن".

ووفقا لتقرير، يتألف مجلس الأمن الدولى من خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض - ​​الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلال إظهار أنها منفتحة على الإصلاح، يمكن لإدارة بايدن أن تحاصر الصين وروسيا من خلال تسليط الضوء على إحجامهما عن إصلاح المجلس حيث يكون لهما الحق فى نقض قرارات مهمة بشأن الأمن العالمي.

أشار توماس جرينفيلد إلى أن الولايات المتحدة كانت وستواصل الامتناع عن ممارسة حق النقض إلا فى ظروف "نادرة وغير عادية". وقالت: "منذ عام 2009، استخدمت روسيا 26 حق نقض، 12 منها انضمت إلى الصين، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض أربع مرات فقط منذ عام 2009".

وقالت إن بايدن سيتشاور مع قادة آخرين خلال الجلسة رفيعة المستوى للجمعية للتوصل إلى توافق بشأن توسيع المجلس.