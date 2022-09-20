وزير خارجية بولندا يشارك فى اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا ويلتقى نظيره الأمريكى

كتبت: هناء أبو العز

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا بأن وزير الخارجية زبيجنيو راو التقي بمجموعة من الدبلوماسيين البارزين من أرمينيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وخلال تواجده في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح متحدث الخارجية البولندية - في تصريحات للصحفيين، نقلها "راديو بولندا"، اليوم - أنه من المقرر أن يشارك زبيجنيو راو، أثناء تواجده في نيويورك، في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في أوكرانيا، لافتا إلى أن راو سيتوجه من نيويورك إلى واشنطن في وقت لاحق للقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، يشارك خلالها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وترافقه خلالها السيدة الأولى أجاتا كورنهاوزر دودا، ومن المقرر أن يلقي الرئيس البولندي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم، تركز على الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمتي الطاقة والغذاء.