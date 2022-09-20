وزير خارجية أوكرانيا: الاستفتاءات التى تسعى لها روسيا تدل على اليأس ولن تساعدها

كتب أحمد عرفة

قال ديمترى كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، إن الاستفتاء الذى تحاول روسيا إجراءه شرق أوكرانيا لن يغير الواقع على الأرض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا، أن الاستفتاءات التى تسعى لها روسيا تدل على اليأس ولن تساعدها.

وفى وقت سابق قررت الإدارة الموالية لموسكو فى منطقة زابوريجيا الأوكرانية إجراء استفتاء على الانضمام لروسيا اعتبارا من يوم 23 سبتمبر، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

وكان قد أعلنت سلطات جمهورتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومنطقتا زابوروجيا وخيرسون بدء الإجراءات لتنظيم استفتاء شعبي حول الانضمام إلى روسيا.

إلى ذلك بحث رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مع رئيس جمهورية لوجانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء الاستفتاء في الجهوريتين.