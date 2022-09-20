وزير الزراعة: لدينا 22 منشأ لاستيراد القمح وإنتاج المحصول بلغ 10.6 مليون طن

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى: "لدينا 22 منشأ لاستيراد القمح، وأن إجمالى الإنتاج من المحصول خلال الموسم الحالى بلغ 10.6 مليون طن، مشيرًا إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر تتجه نحو تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير".

أضاف القصير خلال ورشة العمل الختامية للنهوض بمحصول القمح موسم 2021-2022 أننا نستهدف استصلاح حوالى 3 ملايين فدان ونعتبر من أوائل الدول فى كفاءة استخدام المياه، وهناك مشروعات تنفق فيها الدول المليارت من الجنيهات.

وأكد القصير أن الدولة نجحت فى زيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، نتيجة المشروع القومى للصوامع الذى اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستقبال كميات كبيرة من المحصول من المزارعين، لافتا إلى أن القمح الذى تم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين فى صورة رغيف مدعم.

وقال القصير أنه فى هذا التوقيت تتعاظم قضية التنمية المستدامة وفى القلب منها ملف الأمن الغذائى فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.