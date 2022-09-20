وزير الإسكان يتفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

كتب أحمد حسن

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، وتفقد بعض الوحدات السكنية، والمشروعات الخدمية، ورافقه فى الجولة، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وجهاز المدينة.

وخلال جولته بموقع المشروع، التقى الدكتور عاصم الجزار، بعدد من سكان المشروع، وأولادهم الذين كانوا يلعبون بالدراجات فى المناطق الخاصة بلعب الأطفال، وعبر السكان عن سعادتهم بالسكن الحضارى الذى حقق لهم ولأولادهم جودة الحياة، والشعور بالأمن والطمأنينة على أولادهم الذين يلعبون بكل حرية وأمان، متوجهين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تبنيه هذه المبادرة، وللدولة المصرية على ما وفرته لهم من سكن كريم يليق بالمواطن المصرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة حدائق العاصمة، تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضى ومتوسطى الدخل، كما يتم بالمدينة تنفيذ عدد من العمارات تضم أكثر من ألف وحدة سكنية بنموذج "العمارة الخضراء"، ضمن مبادرة "العمارة الخضراء" التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، وتهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة).

والتقط الدكتور عاصم الجزار، صوراً تذكارية مع العاملين بالمشروع، وكذا مع سكان المشروع، وأولادهم، الذين توجهوا له بالشكر ولكل من يسهم فى نجاح هذا المشروع، بينما حثهم الوزير على المحافظة على هذا المشروع الذى هو ملك لهم، حتى يستمر بهذه الصورة الحضارية، ويحقق لهم جودة الحياة.