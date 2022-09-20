نصائح لصحة العين.. كيف تتعامل مع ارتداء العدسات اللاصقة

كتبت إيناس البنا

يرتدي الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم العدسات اللاصقة والأطباء مرعوبون من حقيقة أن ما لا يقل عن 99 % منهم ينخرطون في سلوك واحد محفوف بالمخاطر أو غير صحى مع العدسات.

على الرغم من أن العدسات اللاصقة هي الطريقة الأكثر أمانًا والأكثر ملاءمة لتصحيح رؤيتك ، والرؤية بوضوح وثقة ، إذا لم يتم ارتداؤها أو الاعتناء بها بشكل صحيح ، فقد تعرضك لخطر الإصابة بالتهابات العين أو حتى التلف.

نصائح لحماية العين من الأمراض بسبب العدسات اللاصقة



فيما يلي قائمة بالأمور التي يمكنك اتباعها للحفاظ على نفسك خالية من أي أمراض بالعين وفقا لموقع " healthsite".

أشياء يجب وضعها في الاعتبار أثناء استخدام العدسات اللاصقة

اغسل يديك دائمًا جيدًا بالماء والصابون قبل لمس عينيك أو العدسات اللاصقة.

بمجرد إخراج العدسات اللاصقة من عينيك ، لا تنسى ذلك أبدًا تطهيرقبل تخزينها، واستخدم دائمًا محلول التنظيف الذي يوفره لك طبيبك.

مرة كل ثلاثة أشهر، اغسل العدسات ونظفها بالماء الدافئ والصابون واستبدل المحلول كل أسبوعين.

قم دائمًا بإزالة العدسات من عينيك عند السباحة أو الاستحمام، لا تنام أبدًا مرتديًا العدسات اللاصقة، فقد يتسبب ذلك تهيج العين وحتى العدوى.

احتفظ دائمًا بزوج مننظاراتمفيد في حال اضطررت إلى إزالة العدسات اللاصقة.

لا تشتري أبدًا العدسات اللاصقة بدون وصفة طبية.

لا تفعل هذه الأشياء أبدًا باستخدام العدسات اللاصقة

لا ترتدي أبدًا العدسات اللاصقة لفترة أطول مما يفترض بك، اسأل طبيبك دائمًا عن الحد الأقصى للوقت الذي يمكنك فيه ارتداء العدسات اللاصقة.

إذا كنت ترتدي العدسات ، فلا تفرك عينيك، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافها القرنية.

لا تغسل العدسات أبدًا في ماء الصنبور الجارى فقد تتسبب الشوائب فى الماء فى تلفها.

لا ترتدى العدسات ولا تستخدمى مكياج العين أبدًا لأنها قد تهيج المناطق الداخلية للعين مسببة احمرارًا وتورمًا وحكة.