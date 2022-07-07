احمى عينك في الصيف.. ابعد عن أشعة الشمس وبلاش العدسات اللاصقة

كتبت ميرفت رشاد

مع ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف، تسبب الرطوبة جفاف العين ويحدث أيضا من نقص إفراز الدموع أو تبخرها ، يمكن أن تكون قصيرة وعابرة أو مزمنة، وفى السطور القادمة سنوضح العلاجات المنزلية والتي يمكن أن تساعد في علاج جفاف العين، أو يمكن استخدام قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية أو الدموع الاصطناعية كعلاج، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth".

العلاجات المنزلية لجفاف العين :

ضع ضمادة دافئة على عينيك، يمكن أن يساعد ذلك في إطلاق الزيت في غدد الجفون ، مما يساعد على تحسين جودة الدموع.

احمِ عينيك من أشعة الشمس والرياح باستخدام النظارات الشمسية أو غيرها من النظارات.

حافظ على رطوبتك واشرب الكثير من الماء طوال اليوم.

تجنب التدخين والتعرض لدخان السجائر.

ارح عينيك ، خاصة إذا نظرت إلى شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة من الوقت، خذ فترات راحة وأغلق عينيك عدة مرات كل ساعة.

استخدم المرطب لمنع الهواء في منزلك من الجفاف الشديد.

أضف فلتر هواء عالي الجودة إلى منزلك لإزالة المواد المسببة للحساسية والمهيجات من الهواء.

خذ استراحة من العدسات اللاصقة إذا كنت ترتديها، ارتدِ النظارات بدلًا من ذلك.

العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية

الدموع الاصطناعية

عادة ما يشار إلى قطرات العين المزلقة بالدموع الاصطناعية، إنها خيار شائع لعلاج جفاف العين لأسباب مؤقتة ، مثل التعب أو التواجد في مناخ جاف، أنها تساعد في تخفيف جفاف العين عن طريق إضافة الرطوبة إلى عينيك، ومع ذلك ، يجب أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند اختيار قطرات العين المرطبة.

أكثر أنواع الدموع الصناعية أمانًا لا تحتوي على مواد حافظة، قطرات العين المحتوية على مواد حافظة قد تسبب تهيجًا إضافيًا ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من جفاف شديد في العين، قطرات العين الخالية من المواد الحافظة تحتوي على عدد أقل من الإضافات وعادة ما يوصى بها لمن يعانون من جفاف العين المعتدل إلى الشديد.

لا تستخدم قطرات العين الموصوفة لتخفيف احمرار العين، تحتوي هذه المنتجات عادةً على مزيلات الاحتقان التي تزيل الاحمرار ولكنها قد تجعل الجفاف أسوأ بمرور الوقت، استخدم الدموع الاصطناعية حسب الإرشادات الموضحة على الملصق ، اغسل يديك دائمًا قبل وضع القطرات في عينيك.