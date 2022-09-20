نائب رئيس جامعة الأزهر: تسكين كل البنات بالمدينة وفتح باب المستجدين خلال أيام

كتب لؤى على

كشف الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، عن تسكين سنوات النقل بالمدن الجامعية بدء من العام الدراسى الجديد، كاشفا عن تسكين كل الطالبات المتقدمات للمدينة، لافتا إلى أنه سيتم فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن بالمدن الجامعية.

وأضاف أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح للطلبة من خلال بوابة مصر الرقمية سيتاح للطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقا للحد الأدنى سوف يختار الطالب الكلية التى يريدها ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح، وسيتاح ذلك أيضا للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم فى المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الجارى، وسيتم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر حتى مساء يوم الجمعة 23 سبتمبر.

وأضاف الشربينى خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة أنه سيتم فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن بالمدن الجامعية.

وأوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكترونى أن جميع الطلاب الذين حصلوا على درجات تظلمات تم اضافتها للمجموع قبل الترشيح وطمان الطلاب وأولياء امورهم الذين حصلوا على درجات بعد اعلان نتيجة التنسيق يتوجهوا إلى وحدة البيانات بالجامعة لتعديل ترشيحهم.