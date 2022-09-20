معهد المحاصيل الحقلية: مصر تحتل المركز الأول عالميًا بإنتاج القمح الربيعى

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية مصر تحتل المركز الأول عالميًا فى انتاج القمح الربيعى، والمركز الثالث فى انتاج القمح بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط بعد تركيا وايران والمركز الثامن عشر عالميًا فى الانتاج العالمى.

وأضاف خلال ورشة العمل الختامية للنهوض بمحصول القمح موسم 2021-2022 أن اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 3650000، وبلغ متوسط انتاجية الفدان 19 أردب نحو 2.9 طن، واجمالى الانتاج 10.6 مليون طن، ومتوسط انتاجية الحقول الارشادية 24 أردب للفدان، والقدرة الانتاجية للأصناف الجديدة 30 أردب .

أوضح ان عوامل النجاح تتمثل فى استنباط أصناف جديدة عالية الانتاج متكيفة مع التغيرات المناخية، والسياسة الصنفية والتوصيات الملائمة لكل بيئة مناخية ، ومنظومة انتاج التقاوى وزيادة نسبة التغطية للوصول إلى 100% موسم 2024-2025، والسياسة السعرية الجديدة للتوريد .

وأشار إلى أن محافظة الشرقية هى الأعلى فى زراعة القمح يليها البحيرة ثم الوادى الجديد ثم الشرقية وبعدها الدقهلية ثم المنيا.