محاكمة متهمين بجلب مواد مخدرة عبر الميناء قيمتها مليار جنيه بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار السيد مصطفى الحورانى وسكرتير الجنايات كريم الجنادى تأجيل محاكمة كل من "م.م.غ" و" ب.ا.م" لجلسة نوفمبر القادم، لاتهامهم بجلب مادة ( امفيتامين وميثامفيتامين) ، المخدر داخل البلاد.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من إدارة فرع مكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية يفيد بقيام المتهمين، بجلب كمية كبيرة من مخدر امفيتامين وميثامفيتامين، داخل شحنة مواد غذائية، عبر ميناء الإسكندرية.

كشفت تحريات ضباط فرع مخدرات الميناء، أن تحرياتها توصلت الى ورود معلومات عن قدوم حاوية قادمة من دولة سوريا، عن طريق توكيل ملاحى مشمولها مواد غذائية على غير الحقيقة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، لتفتيش الحاوية مع وجود لجنة مشكلة طبقا لقرار النيابة العامة، وتبين أن الحاوية، تحوى على عدد 127 كرتونه كل كرتونه تحوى على 12 عبوة، وكذلك عدد كرتونه تحوى 6 عبوات بإجمالى 1530 عبوة لمادتى (امفيتامين وميثامفيتامين) المدرجة بالجدول الاول من قانون المخدرات، والتى تستخدم فى تصنيع الأقراص الكبتاجون، والاكسثازك، وكذلك مخدر الايس والشابوة، وتم التحفظ عليها، وتبين من تحقيقات النيابة أن المواد المخدرة المضبوطة طبقا للاستعلام من مصلحة الجمارك، أن قيمة التعويض الجمركى " مليار وثلاثمائة وتسعون مليون وتسعمائة ألف جنيه"، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها للتأجيل بجلسة نوفمبر القادم.