محافظ بنى سويف يُكرم المهندس مصطفى راشد لترقيته وكيلا لزراعة الفيوم

فريق المحافظات

كرّم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، المهندس مصطفى راشد مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة ببني سويف، بمناسبة توليه منصب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، حيث أهداه درع المحافظة، تقديرًا لما قدمه من أداء متميز خلال فترة عمله بمديرية الزراعة، ومساهمته في تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدا ثقته في أن يكون خير سفير لأبناء بني سويف المتميزين.

من جهته أعرب "راشد" عن تقديره الكبير للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائه وتكريمه، مشيراً إلى أن فترة عمله بمديرية الزراعة داخل محافظة بني سويف، تعد من أفضل الأوقات التي يعتز بها، وأنه وجد كل التعاون من زملائه أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة في تنفيذ كافة المهام والخطط التي كانت المديرية طرفاً وشريكا فيها ضمن خطة الدولة التنموية والخدمية.