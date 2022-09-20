محافظ الفيوم يكرم رئيس مدينة يوسف الصديق لبلوغه سن المعاش.. صور

الفيوم رباب الجالي

قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكريم كمال سلومة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك تقديرا له لما بذله من جهد خلال فترة عمله برئاسة مجلس ومدينة يوسف الصديق.

وكرم محافظ عددا من العاملين بإدارات خدمة المواطنين بمختلف المصالح الحكومية، وكذلك تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوحدة النظم الجغرافية بجامعة الفيوم، وعدد من طلاب وطالبات قسم الجغرافيا بكلية الآداب، على مشاركتهم الفاعلة في إعداد المنصة الإلكترونية الرقمية لمشروعات "حياة كريمة"، وتسريع منظومة عمل وحدة المتغيرات المكانية، مما ساهم فى جعل محافظة الفيوم ضمن أعلى 5 محافظات فى هذا الملف.

ومن جانبه، قال كمال سلومة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه اليوم بهذا التكريم يجنى حصاد ما زرعه من جهد ومشقة خلال فترة عمله مؤكدا أنه شعر بالسعادة لخدمته فى هذا المركز الذى ربطته فيه علاقات مودة قوية بجميع العائلات وأبناء المركز وأنه حاول خدمتهم بكل ما استطاع من جهد وكان الختام الجيد بمشروع حياة كريمة الذى سيسهم فى حل مشكلات القرى بشكل جذرى ويغير حياة أبناء قرى يوسف الصديق.