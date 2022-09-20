محافظ الفيوم: وزير الصحة وعد بوضع حلول عاجلة لمشكلات القطاع بالمحافظة

الفيوم رباب الجالي

استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة ، نتائج زيارة وزير الصحة، لمحافظة الفيوم، مشيراً أن قطاع الصحة بالمحافظة يواجه عدداً من التحديات التي تم عرضها على الوزير، من قبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذي وعد بدوره، بإيجاد حلول عاجلة لها

ولفت المحافظ، إلى أنه تم عقد اجتماع آخر مع الوزير نهاية الأسبوع الماضي، تم خلاله عرض عدد من الموضوعات تشمل الإنشاءات الجديدة مثل: مستشفى الفيوم العام الجديدة، ومستشفى اطسا المركزي، وإنشاء مركز أورام جديد، وبنك دم إقليمي، وتشمل مشروعات الصيانة الحتمية: مستشفى الفيوم العام الحالية، ورفع كفاءة مستشفيي أبشواي وطامية المركزي.

كما تم مناقشة الوزير في تزويد مستشفيي الفيوم العام والرمد بمعدات وتجهيزات جديدة، وكذلك سد العجز بعدد من التخصصات مثل العظام، وجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الفيوم العام، والقسطرة القلبية والتخدير بمستشفى طامية المركزي، مضيفاً أنه تم إعداد تقرير شامل بكافة احتياجات القطاع الطبي بالمحافظة وإرساله لوزير الصحة.