محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا طارئا لحل مشكلات مرضى الأورام

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا طارئا اليوم مع مسئولى تقديم الخدمات الطبية والصحية بمحافظة الإسماعيلية؛ لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه منظومة الصحة وأيضًا الاتفاق على إطار تعاون بين كل الجهات لضمان تقديم خدمة طبية وصحية للمواطنين دون عناء.

ضمَّ الاجتماع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية والدكتور أحمد البرعى رئيس فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية والدكتور أحمد بركات مدير هيئة التأمين الصحى ومدير مستشفى الأورام بالإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المواطن يأتى على رأس الأهمية عند تقديم الخدمات خاصة فى مجال الصحة، ويجب أن يشعر بما تحظى به المحافظة من اهتمام وتميز فى القطاع الطبى والصحى، وبما تتمتع به من منشآت صحية متطورة ومُواكِبة للتقدم والثورة الهائلة في قطاع تقديم الخدمات الصحية في مصر.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التنسيق والعمل بين الهيئات الطبية الأربع؛ لتحقيق أفضل خدمة للمواطن يشعر بها، ويثني عليها والتأكيد على تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين في جميع المستشفيات وخاصة مستشفى الأورام.

وأوصى محافظ الإسماعيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المواطنين بالخدمات وطرق تقديمها والمسارات الطبية التي يحتاجها للحصول على الخدمة، حيث تم الاتفاق على أن يتم تحويل المرضى المترددين على مستشفى الأورام مباشرة من الوحدة الصحية التابعين لها بخطاب موجه للمستشفى دون النظر للإجراءات الورقية التي تستكمل تباعًا.

كما وجَّه بتدريب العاملين بهيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية ومستشفى الأورام على سياسات التأمين الصحي الشامل للحصول على الخدمة بجودة عالية من خلال الإدارات المركزية المشرفة وكذلك تخصيص منسق مدرب من كل جهة على المستوى الفني و الإداري المطلوب من كل جهة للتنسيق فيما بينهم لتخفيف العبء على المواطنين، كذلك التوجيه بحوكمة وضبط الدورة الورقية لتلقي خدمة الأورام، و يتم ذلك من خلال موظفي الثلاث جهات وضرورة تلقي المواطن للخدمات الطبية في كل التخصصات فور وصولهم للمنشأت الصحية ومن ثَمَّ إنهاء الإجراءات الورقية.