جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي اليمني مع وزير الخارجية الأمريكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأشاد رئيس المجلس الرئاسي - بحسب الفضائية اليمنية - بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والولايات المتحدة، والموقف الأمريكي الداعم للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية.



وثمَّن العليمي التدخلات الإنسانية الأمريكية لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تجاوزت هذا العام المليار دولار للمرة الأولى كأكبر مانحي خطة الاستجابة الأممية في اليمن.



وأكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني موقف المجلس والحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وفي المقدمة ضرورة إلزام الحوثيين بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والإفراج عن كافة السجناء والمحتجزين، وإنهاء ممارساتها المعيقة لمعالجة مشكلة السفينة صافر وتفادي كارثة بيئية مدمرة.