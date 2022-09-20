لتبيض أسنانك.. لا تقترب من 6 مشروبات وأطعمة فى نظامك الغذائى

كتبت ميرفت رشاد

إذا تحولت أسنانك إلى اللون الأصفر ، فهذه علامة تحذير على حدوث ضرر بصحة أسنانك، قد تساعدك بعض الأطعمة على تبييض أسنانك ، بينما هناك أيضًا بعض الأطعمة التي وتعطيها مظهرًا أصفر أو بنيًا لذلك، يجب عليك استبعادها من نظامك الغذائي للحصول على ابتسامة مشرقة، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على نظافة الفم ، والتي تستلزم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط والشطف بشكل روتيني ، يجب أن نكون حذرين بشأن الأطعمة التي نتناولها، وإليك الأطعمة الأسوأ لصحة الفم وجعلها تبدو صفراء، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي تجعل أسنانك تبدو صفراء اللون:



1. القهوة والشاي

قد يكون من المفاجئ أن تسمع ذلك ، لكن مشروبك المفضل مثل الشاي والقهوة يحتوي على مادة التانينات التي يمكن أن تسبب التصاق مركبات ملونة بأسنانك ، مما يؤدي إلى اصفرار الأسنان، القهوة أيضًا ذات طبيعة حمضية جدًا ، والأطعمة الحمضية ضارة بصحة الفم بدلا من ذلك ، اشرب شاي الأعشاب لتبدأ يومك.

2. الكولا الداكنة

تحتوي المشروبات الغازية مثل الصودا والكولا على درجة حموضة حمضية للغاية يمكن أن تؤدي إلى تآكل طبقة المينا مما يجعل أسنانك أكثر عرضة للتلطيخ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمواد الكيميائية التي تضيف نكهة إلى هذه المشروبات أن تقضي على مينا الأسنان وتعزز تسوس الأسنان.

3. الحلويات

يتفق الجميع على حقيقة أن السكر هو العدو الأكثر شيوعًا لصحة أسنانك، يمكن أن يتسبب استهلاك الحلويات ، خاصةً الأنواع الداكنة مثل الشوكولاتة ، في حدوث تلطيخ، تأتي الحلوى الصلبة أيضًا مع أصباغ يمكن أن تلتصق بأسنانك.

4. صلصة الصويا

قد ترغب في إضافة كمية جيدة من صلصة الصويا في طعامك ولكن من الواضح أن أسنانك لن تحب ذلك، يمكن للصبغة البني الداكن التي تحتويها أن تلطخ أسنانك، يجب تجنب الإفراط في استهلاك الصلصات عالية التركيز مثل صلصة الصويا.

5. المواد الغذائية الحمضية

الأطعمة الحمضية مثل الطماطم أو الليمون معبأة بالعناصر الغذائية ولكن هذه الأطعمة الملونة يمكن أن تؤدي إلى تآكل طبقة المينا عند تناولها بكميات زائدة، يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتسوس.

6. العنب البري والرمان

على الرغم من أن هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة ، إلا أنها شديدة التصبغ ويمكن أن تسبب بقعًا في أسنانك. يجب أن تأكلهم باعتدال.