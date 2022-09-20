كيف قضت الشرطة على التحرش استجابة لشكاوى المواطنين.. اعرف التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في التصدي لحالات التحرش بالسيدات خلال الفترات الماضية التي يتم رصدها في الشوارع أو بمواقع التواصل الاجتماعى وضبطت العديد من القضايا والمتهمين فيها وتم احالتهم للنيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات ومن تلك القضايا :

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة بمحيط أحد المراكز التجارية بالجيزة، وتبين أنه متسول، تم القبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص "غير متزن" بالتحرش بسيدة بمحيط أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (يمارس أعمال التسول " له معلومات جنائية ")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

كما كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أي بلاغات في هذا الشأن.

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية "13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عاماً" كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما، وإن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.

كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المشار إليه على "جروب" خاص بالمرشدين السياحيين بالواتس آب، وقام مرشد أخر بنشره على مواقع التواصل الإجتماعى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة بمحيط أحد المراكز التجارية بالجيزة، وتبين أنه متسول، تم القبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص "غير متزن" بالتحرش بسيدة بمحيط أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (يمارس أعمال التسول " له معلومات جنائية ") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً خبر تحت عنوان (عاتبه على التحرش بزوجته، عامل يأكل أذن جاره ويمزق وجه نجله فى حلوان) .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/6/2022 تبلغ لقسم شرطة حلوان من (أحد الأشخاص، ونجله مصابان بجروح متفرقة بالجسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص)، لقيامه بمعاكسة زوجة الأول حال سيرها بدائرة القسم، وحال قيامه بمعاتبته له حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها المذكور بالتعدى على المجنى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما مستخدماً سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى عليهما بالضرب لوجود خلافات سابقه بينهما على الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.