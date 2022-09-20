اليوم السابع
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كاهن كنيسة العذراء مريم بحلوان: نحتفل بعيد الصليب مرتين فى العام

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 04:29 م
كاهن كنيسة العذراء مريم بحلوان: نحتفل بعيد الصليب مرتين فى العام الصليب المقدس
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصليب يوم 27 سبتمبر، حيث يعتبر أحد الأعياد السيادية ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.

ويقول القس إبراهيم رشدى كاهن كنيسة السيدة مريم العذراء بوادى حوف بحلوان، في تصريحات خاصة لليوم السابع إن الوضع الخاص بالقداسات عاد لأجواء ما قبل فيروس كورونا، والمصلين الأن وصل العدد الطبيعى لهم والكنيسة حجمها يستوعب كل الأعداد. 

عيد الصليب

وأضاف أن الكنيسة تحتفل بعيد الصليب يوم 27 سبتمبر وعيد أخر فى شهر مارس يوجد قراءات عن الصليب فى الكتاب المقدس، وتكون المواعيد الخاصة بالقداسات أول يوم الساعة 7 صباحا الموعد العادى ويستمر القداس فترة أطول شوية من الممكن أن يصل إلى الساعة 11 صباحاً.

وذكر أن قداسات الاحتفال في شهر سبتمبر تكون لمدة 3 أيام يوم 26 سبتمبر ويوم 27 سبتمبر ويوم 28 سبتمبر، أما في شهر مارس يكون الاحتفال يوم واحد فقط فى اليوم العاشر من شهر برمهات سنة 627 م


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الصليب

عيد الصليب المقدس



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