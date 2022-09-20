غلق 3 مخابز بلدية بالمنوفية لمخالفتها اللوائح والقوانين

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق مخبزين بلديين بنواحى كفر داود بالسادات وعمروس بالشهداء لمدة شهر كعقوبة إدارية، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن، إعاقة الحملة وعدم تمكينها من أداء عملها، كما وافق المحافظ على غلق مخبز بلدى بناحية الخطاطبة بالسادات لمدة شهر كعقوبة إدارية لتوقفه عن العمل لمدة (10) أيام بدون إذن رسمى ومخالفة التوجيه الوزارى رقم (30) لسنة 2017، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وفى ذات السياق أفاد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه خلال الأسبوع الماضي تم شن عدة حملات تفتيشية مفاجئة بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 3 محاضر جنح بمركز السادات ضد أصحاب محلات سوبر ماركت بالمنطقة الثامنة والثالثة لقيامهم ببيع الأرز بأزيد من السعر المقرر مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 ، كما تم تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب مخبز سياحي لحيازته عدد 4 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.