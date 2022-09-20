عملات العالم تعانى من ارتفاع الفائدة الأمريكية.. واستقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية

كتب محمود عسكر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.37 للشراء، 19.45 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.41 جنيه للشراء، 19.47 جنيه للبيع.

وتعانى أسواق العملات في العالم من حالة من عدم الاستقرار خلال الشهرين الآخرين، لعدة أسباب منها استمرار التضخم في الارتفاع في أكبر الأسواق العالمية مثل الوليات المتحدة والتى وصل نسبة التضخم بها إلى مستويات قياسية تجاوزت 8.3%، لأول مرة منذ 40 عاما، وهو ما اضطر البنك الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات عنيفة لمواجهة التضخم وعلى رأسها سلسلة من قرارات رفع الفائدة على الدولار وهو ما أضر بقيمة معظم العملات المرتبطة بقيمة الدولار، ما أدى إلى تراجع كبير وحاد في أغلب الأحيان لمعظم هذه العملات، وكذلك استمرار الارتفاع للتضخم في كل من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

كما تعانى معظم اقتصادات العالم من تداعيات الأزمة الأكرانية الروسية على الاقتصاد العالمى، واستمرار انتشار فيروس كورونا في أماكن كثيرة في العالم وعلى رأسها الصين، مما تسبب في عودة عمليات الإغلاق لأماكن صناعية كثيرة في الصين، وهو تسبب في أزمة توريد كبيرة لمعظم الدول التى تعتمد على المواد الخام والصناعات الصينية.

وشهدت أسعار العملة الأمريكية تباينا في عمليات البيع والشراء خلال تعاملات اليوم بالبنوك، وجاءت الأسعار في أهم البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.36 جنيه للشراء.

19.46 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.39 جنيه للشراء.

19.45 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

19.37 جنيه للشراء.

19.43 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.39 جنيه للشراء.

19.45 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

19.41 جنيه للشراء.

19.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.44 جنيه للشراء.

19.47 جنيه للبيع.