ضبط 3 سيارات مفرج عنها بنظام الإعفاءات للمعاقين معروضة للبيع خلال فترة الحظر

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان مدير عام الإدارة بالتسويق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق من ضبط 3 سيارات سبق الإفراج عنها وإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية للاستخدام الشخصى للمعاقين معروضة للبيع خلال فترة الحظر بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

وبناء على معلومات السرية التى توافرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة م . ا . ا بالاتجار فى سيارات المعاقين التي سبق الإفراج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية للاستخدام الشخصى واستخدام هذه السيارات في غير الغرض المعفاه من أجله خلال فترة الحظر الجمركى .

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد رفعت مدير التعريفة وعبدالله دسوقى وأحمد أسامة وحازم حسام رؤساء أقسام المكافحة وقوة من رجال مباحث الجمارك قامت بالتوجه إلى مقر الشركة وضبط هذه السيارات المعروضه للبيع والتى يتم إستخدامها في غير الغرض الذى تم الإعفاء من أجله .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 397 لسنة 2022 .

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 195 ألفا و841 جنيها، فيما طلبت الشركة التصالح وتم سداد مبلغ 145 ألفا و845 جنيها من الضرائب والرسوم الجمركية بالقسيمة رقم 598871 فى 14 سبتمبر 2022 وجارى سداد باقى المبلغ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى