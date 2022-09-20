ضبط موظف "بالمعاش حالياً" لاستيلائه على 300 ألف جنيه من المال العام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد من ضبط صراف بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج "بالمعاش حالياً"، ويقيم دائرة مركز أخميم لاستغلال موقعه الوظيفى، والتلاعب في قسائم التحصيل والحصول على مبلغ 300 ألف جنيه لنفسه مما أدى للإضرار بالمال العام.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يفيد بورود محضرا لقسم أول سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن قيام المدعو ع ف ج ح 60 سنة صراف بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج بالمعاش حالياً" ويقيم دائرة مركز أخميم بإستغلال موقعه الوظيفي والتلاعب بقسائم تحصيل المبالغ المالية المحصلة من بعض الممولين مما ترتب عليه وجود فوارق مالية بين ما تم تحصيله بالفعل وما تم توريده بالخزينة جهة عمله واستيلائه علي فارق تلك المبالغ لنفسه حيث بلغت قيمتها " 300.000 " ثلاثمائة ألف جنيه، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ والتربح من أعمال وظيفته.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.