صحة الأقصر تعلن تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات بالعديسات بحرى بالطود

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، عن تنظيم فعاليات قافلة طبية جديدة فى مدرسة الشهيد عبد المنعم العديسى بالعديسات بحرى فى مدينة الطود، فى كافة التخصصات وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تنطلق اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجارى، للكشف والعلاج فى جميع التخصصات التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية – المسالك البولية – العظام – الجراحة – الرمد – خدمات الأشعة والتحاليل – الصيدلية – الكشف العشوائي من ضغط وسكر وإعتلال كلوي).

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه سيتم خلال القافلة الطبية بالعديسات بحرى توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً، حيث قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، موضحاً أن المديرية تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وفى نفس السياق أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه فى مساهمة من الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، تم تنظيم ندوات تثقيفية يومية فى الوحدات الصحى بالمحافظة للتوعية بالحفاظ على الأسنان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الإدارة المركزية لطب الأسنان بالوزارة، وتوجيهات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة سحر أبو الوفا مجلى مدير عام إدارة طب الأسنان بالمديرية، حيث قام أطباء الأسنان بعمل ندوات تثقيفية يومية بالوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك لزيادة الوعى الصحى للمترددين على الوحدات الصحية فى كل ما يخص الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وسبل الوقاية من التهابات اللثة والترسبات الجيرية وأهمية العلاج التحفظى للأسنان والتغذية السليمة للأطفال والحوامل للحفاظ على أسنان سليمة، وغيرها من الإرشادات الوقائية بما يساعد على سلامة الصحة العامة للمواطن الأقصرى.