اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وعدد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة..

شكرى يبحث مع وزير خارجية فنلندا سبل تعزيز التعاون الثنائى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:38 م
شكرى يبحث مع وزير خارجية فنلندا سبل تعزيز التعاون الثنائى شكري مع وزير خارجية فنلندا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية فنلندا "بيكا هافيستو"، على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد علي أهمية الانتهاء من الأطر التعاقدية المعلقة لتدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والاستزراع السمكي، فضلاً عن استشراف مجالات جديدة للتعاون فى قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.
 
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء الإمكانات المتاحة للاستثمار في مصر في هذه القطاعات، وما تقدمه من إمكانات لوجستية جاذبة للاستثمار، والمزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية، كما أكد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بشكل يعود بالنفع على كلا البلدين.
 
وكشف السفير أحمد أبو زيد، أن محادثات الوزيرين تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص الوزير شكري على الرد على استفسارات الجانب الفنلندي بشأن الرؤية المصرية لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول النامية  فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغذاء،  وتطورات قضية سد النهضة، والأزمة الليبية، والأوضاع في سوريا، وكذلك الوضع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، حيث ثمن وزير خارجية فنلندا دور مصر الداعم لاستقرار المنطقة، وما تمثله السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع كل تلك الأزمات.
WhatsApp Image 2022-09-20 at 6.31.21 PM
شكري مع وزير خارجية فنلندا 

 


شكري مع وزير خارجية فنلندا

وزير خارجية فنلندا

فنلندا

شكري

مصر



الموضوعات المتعلقة

سامح شكرى يلتقى 8 وزراء خارجية فى نيويورك.. الوزير يستعرض الاستعدادات الجارية لعقد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.. ملفات سد النهضة وفلسطين وليبيا تتصدر جدول مباحثاته.. صور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:03 ص

شكرى ونظيرته الفرنسية يبحثان التطورات الملموسة التى تشهدها العلاقات بين القاهرة وباريس

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:06 ص

الخارجية: رئاسة مصر لقمة المناخ تفرض نفسها على لقاءات سامح شكري بالأمم المتحدة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة