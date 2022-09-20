اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:36 ص
أكرم القصاص
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شكرى ونظيرته الفرنسية يبحثان التطورات الملموسة التى تشهدها العلاقات بين القاهرة وباريس

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:06 ص
شكرى ونظيرته الفرنسية يبحثان التطورات الملموسة التى تشهدها العلاقات بين القاهرة وباريس وزير الخارجية سامح شكرى
أ.ش.أ

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بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الإثنين أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة وباريس وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، تُوجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس في يوليو الماضي.

ويأتي اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة الوزيرة الفرنسية على رئاسة بلادها لمجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجاري.

واكد الوزير على أن مصر تعول على المواقف الفرنسية البناءة لدعم جهود إحلال الاستقرار في العديد من مناطق الصراع في العالم، خاصة وأن الرئاسة الفرنسية للمجلس تتزامن مع مناقشته العديد من القضايا محل اهتمام مصر، وعلى رأسها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والسودان. 

واعرب الوزير شكري عن التطلع لمشاركة فرنسية رفيعة المستوى خلال مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأضاف أبو زيد، ان اللقاء تناول سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين الجانبين فى المجال الاقتصادى والاستثماري بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية من بينها الأزمة الليبية.

واستعرض وزير الخارجية في هذا الصدد محددات الموقف المصرى تجاه الازمة الليبية، وكذا الأزمة الأوكرانية وما يتصل بها من أزمتي الطاقة والغذاء.

 


وزير الخارجية

فرنسا

مصر

الامم المتحدة

قمة المناخ



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