رفع 40 حالة إشغال لمحلات تجارية وباعة جائلين فى بشتيل.. صور

شن مركز ومدينة أوسيم فى قطاع بشتيل، حملة إشغالات لضبط الشارع العام وضبط المخالفين، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، وتحت إشراف فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وأسفرت الحملة عن رفع 40 حالة إشغال متنوعة لمحلات تجارية ومقاهى وكافيهات وباعة جائلين تُحدث إشغالا بالطريق العام.

وفى حى جنوب الجيزة، تم شن حملات لرفع الحواجز الحديدية التى تعيق حركة المواطنين والمركبات ورفع الباعة الجائلين بشوارع ربيع الجيزى وخوفو وصلاح الدين وعليش، وتم إيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.