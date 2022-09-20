راح ضحيتها شخصين.. ضبط المتهمين فى مشاجرة بهجورة بقنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بقيادة اللواء على العاصي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، من إلقاء القبض على المتهمين في مشاجرة قرية بهجورة، التي أودت بحياة شخصين.

كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا بتمكن حملة أمنية بقيادة الرائد محمد امبابي، رئيس وحدة مباحث نجع حمادي، من ضبط، منتصر. م، 35 عاما، وجمال.م، 59 عاما، مقيمون بقرية بهجورة، وذلك لاتهامهما في مشاجرة أودت بحياة شخصين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والتحفظ علي المتهمين.