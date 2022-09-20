اليوم السابع
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رئيس بولندا يتوجه لنيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:53 ص
رئيس بولندا يتوجه لنيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس بولندا
كتبت: هناء أبو العز

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توجه الرئيس البولندى أندريه دودا إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام يشارك خلالها فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وترافقه خلالها السيدة الأولى أجاتا كورنهاوزر دودا. 

 

وذكر "راديو بولندا"، فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، أنه من المقرر أن يلقى الرئيس البولندى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يركز فى كلمته على التحرك الروسى ضد أوكرانيا وعلى أزمة الطاقة وأزمة الغذاء. 

 

ومن المقرر أن يعقد الرئيس البولندى - خلال إقامته فى نيويورك - سلسلة من الاجتماعات الخاصة تضم مجموعة من القادة وكبار المسئولين الدوليين أبرزها يوم غد الأربعاء حيث سيجرى محادثات ثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وسيشارك فى لقاء مع رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال.

 

كما أنه من المتوقع أن يلتقى الرئيس البولندى أيضا مع رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس والرئيس البرازيلى جايير بولسونارو بالإضافة إلى المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.


بولندا

الأمم المتحدة

نيويورك

التحرك الروسى

الحرب الاوكرانية

ازمة الطاقة

ازمة الغذاء



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