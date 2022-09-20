اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع استعدادات عقد المؤتمر الاقتصادى بعد تكليفات الرئيس السيسى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 04:13 م
رئيس الوزراء يتابع استعدادات عقد المؤتمر الاقتصادى بعد تكليفات الرئيس السيسى خلال الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادى الذى كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية، وشيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولى، وشيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي.

 

وقال رئيس الوزراء: نواصل عقد اجتماعاتنا الدورية مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم المؤتمر الاقتصادى المرتقب الذى كلّف به رئيس الجمهورية؛ لمناقشة المحاور الخاصة بالمؤتمر، مؤكدا أننا نحرص، عند صياغة هذه المحاور، على أن يكون هناك حوار بناء مشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال حتى نخرج بنتائج تحقق الأهداف التى يُعقد من أجلها المؤتمر، حيث سنعمل على الاستفادة من كل الآراء المطروحة. 

 

وتابع: نناقش أولا بأول المحاور التى تمت صياغتها ونقوم بمراجعة دورية لها بالتنسيق بين الجهات المعنية، مضيفا أن الهدف من المؤتمر هو عرض الجهود التى تقوم بها الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفى الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

SLM_5243
 

 

SLM_5247
 

 

SLM_5259
 

 

SLM_5306
 

 


المؤتمر الاقتصادي

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة



الموضوعات المتعلقة

المشروعات القومية الكبرى تجبر معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من 30عاما.. النقد الدولى: إصلاحات الاقتصاد الحاسمة نجحت فى تحقيق الاستقرار وتوقعات انخفاض البطالة بمصر لـ6.9% بـ2023.. إنفوجراف

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:00 م

المشروعات القومية تهزم البطالة.. التشغيل يرتفع لأعلى مستوى منذ 30 عاما.. إنفوجراف

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:23 م

معلومات الوزراء ينشر فيديو جديدا عن "حرب الغاز في أوروبا"

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:18 م

رئيس الوزراء يترأس غدا اجتماع الحكومة الأسبوعى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:36 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة