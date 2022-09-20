حبس 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلهم بمصر القديمة 4 أيام

كتب سليم على - أسماء شلبى

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلهم فى مصر القديمة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

ونجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، مفادها وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي، تم الانتقال لمحل البلاغ، وأمكن ضبط (3 أشخاص - مقيمون بمحل البلاغ) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بإحدى الغرف بالعقار المشار إليه، وتم العثور على أعمال حفر وكذا أدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.