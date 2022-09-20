جهود مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة منذ إطلاقها فى 2019.. إنفوجراف

العديد من الخطوات الملموسة على أرض الواقع حققتها مبادرة "دعم صحة المراة" وعلى رأسها فحص 23.2 مليون سيدة، منذ أن تم إطلاق المبادرة فى شهر يوليو 2019، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتشمل المبادرة الكشف عن مختلف الأمراض غير السارية، والتى يأتى من أبزرها ضغط الدم، والسكرى، مع قياس الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى مستوى الإصابة سواء بالسمنة أو زيادة فى الوزن، وأيضا تهتم المبادرة بالتوعية بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب الفحص الذاتى للثدي.

ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.

واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.