اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

جهود مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة منذ إطلاقها فى 2019.. إنفوجراف

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:00 م
جهود مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة منذ إطلاقها فى 2019.. إنفوجراف جهود مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد من الخطوات الملموسة على أرض الواقع حققتها مبادرة "دعم صحة المراة" وعلى رأسها فحص 23.2 مليون سيدة، منذ أن تم إطلاق المبادرة فى شهر يوليو 2019، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتشمل المبادرة الكشف عن مختلف الأمراض غير السارية، والتى يأتى من أبزرها ضغط الدم، والسكرى، مع قياس الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى مستوى الإصابة سواء بالسمنة أو زيادة فى الوزن، وأيضا تهتم المبادرة بالتوعية بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب الفحص الذاتى للثدي.

ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.

واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.

a2b6ba5b-ea6a-46d1-84d3-ddc1adb27b48

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

دعم المراة

دعم صحة المراة

مبادرة الرئاسة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

اقتصار دور وزارة الصحة على الطب الوقائى والإسعاف غير صحيح.. إنفوجراف

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:15 م

مبادرة الرئيس السيسى للكشف عن التقزم والسمنة قارب نجاة لـ15 مليون تلميذ من أمراض سوء التغذية.. "الصحة": فحصنا 12 مليون طالب بالمدارس وصرف الأدوية بالمجان للمرضى.. وتوفير كروت متابعة للطلاب والكشف يشمل 3 فحوصات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:00 م

كيف تحطمت أسطورة فيروس سى أمام مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على المرض؟.. فحص 80 مليون مواطن.. وعلاج 3 ملايين بنسبة شفاء تجاوزت الـ98%.. و"الصحة" تتقدم بطلب لمنظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خالية من الوباء

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:00 م

أفضل 5 وجبات خفيفة لصحة عظامك.. البرقوق والجبن القريش الأبرز

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة