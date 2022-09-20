جامعة قناة السويس تقدم ثلاثة برامج تدريبية موسعة لأفراد المجتمع

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدمت جامعة قناة السويس ثلاثة برامج تدريبية موسعة فى محتويات تدريبية وتثقيفية مختلفة هى الاتجاه الأخضر كمدخل للتنمية المستدامة- زراعة أسطح المنازل لتقليل الفجوة الغذائية، وبرنامج طرق الوقاية والعلاج من الفيروسات والأمراض المعدية، وبرنامج الحروق الأسباب والإسعافات الأولية وطرق العلاج.

استهدفت البرامج الثلاث 73 متدربا من داخل وخارج الجامعة، وقام بالتدريب خلالها نخبة من أساتذة الجامعة وخبراؤها في مجالي الزراعة والطب.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على دور التدريب العملي والنظري لأفراد المجتمع، والتعاون مع مؤسساته المدنية من أجل تقديم برامج تدريبية تتسق واحتياجات المواطنين المعرفية، وتتماشى مع رؤية الدولة وخطتها الشاملة للتنمية المستدامة، وتابع الدكتور مندور أن الجامعة تهدف -بتلك البرامج- إلى رفع المهارات وتنمية القدرات من أجل خلق كوادر مدربة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل المجالات.

وأقيمت البرامج التدريبية بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد استمر برنامج الاتجاه الأخضر كمدخل للتنمية المستدامة وزراعة أسطح المنازل لتقليل الفجوة الغذائية لمدة ثلاثة أيام متتالية، واستهدف 23متدرب ، قام بالتدريب العملي والنظري خلاله الدكتور ياسر عوض الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، والدكتور يحيي محمد الأستاذ المتفرغ بالكلية حيث قاما بالتدريب على طرق زراعة الأسطح بنظم الزراعة المائية (الهيدروبونيكس)، مع عرض تصميمات لنظم الزراعة الأرضية والمائية، والأكوابونيك.

وعن الحروق والإسعافات الأولية وطرق العلاج، دار البرنامج التدريبي الذي استمر ليومين مستهدفا 23 متدربا، وأدارته الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو مغازي أستاذ جراحة التجميل والحروق بالكلية؛ حيث تناولا حوادث الحروق وآليات تقييم مريض الحروق، وأعراض الإصابات والتشخيص لكل نوع.

كما استهدف البرنامج التدريبى عن (الفيروسات والأمراض المعدية والجلدية) 27 متدربا من العاملين بالجامعة وخارجها، واستمر ليومين متناولا الالتهاب السحائي والحصبة الألماني، والتيفود، والأنفلونزا الموسمية، وجدري القرود وغيرها من الأمراض المعدية، حيث قامت بالتدريب الدكتورة أمنية محمد المعيدة بقسم الميكروبيولوجي بكلية الطب موضحة الفروق بين الفيروس والبكتريا.

وأشرف على تنفيذ البرامج التدريبية المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.